Выдыхаем. В Челябинскую область ненадолго придет потепление

Синоптики рассказали о погоде на четверг. В Челябинской области 21 ноября выглянет солнце и начнется потепление. Ближайшие несколько дней порадуют жителей региона комфортной для ноября температурой.

По словам синоптиков, в утренние часы воздух будет примерно -14 градусов, но уже к полудню прогреется до -7. Ветер ожидается северный со скоростью от 4 до 11 метров в секунду.

По предварительным данным, сегодня днем будет облачно, осадков не ожидается.

Наши предки в этот день, как правило, отправлялись на зимнюю рыбалку, открывали сезон подледной ловли. Раньше считалось, что замерзшая вода, которая установилась на водоемах к 21 ноября, не сойдет до самой весны.

https://www.cheltv.ru/vydyhaem-v-chelyabinskuyu-oblast-nenadolgo-pridet-poteplenie/