Росатом построит в Озерске комплекс по обращению с ОЯТ

Государственная корпорация «Росатом» ищет подрядчика для строительства комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом стоимостью около 2 млрд рублей.

Комплекс планируется построить на производственных площадках ФГУП ПО «Маяк» в Озерске (ЗАТО, Челябинская область). В документах будущий комплекс обозначен как «объект 630».

«Целью работы является создание комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ (Атом Мирный Большой). Работы предполагается проводить на территории завода 235 ФГУП ПО "Маяк" города Озерска в условиях повышенных ионизирующих излучений», – говорится в документации.

Стоимость объекта оценивается в 2 млрд рублей. Завершить возведение комплекса планируется до 25 декабря 2021 года.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 6 декабря 2019 года.

https://dostup1.ru/economics/Rosatom-postroit-v-Ozerske-komplex-po-obrascheniyu-OYaT_121963.html