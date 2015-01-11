Бой Ковалева с Ярдом в Челябинске претендует на звание события года

Бой Ковалев vs Ярд в августе 2019 года в Челябинске претендует на статус лучшего события в профессиональном спорте 2019 года – турнир, организованный RCC Boxing Promotions, попал в шорт-лист BISPO Awards в числе шести крупных спортивных событий на территории России.

Напомним, бой боксеров-профессионалов в полутяжелом весе состоялся в Челябинске в конце августа: 36-летний Сергей Ковалев добыл 34-ю победу в карьере, одолев 28-летнего британца техническим нокаутом в 11-м раунде. Решающим стал удар левой в челюсть. Ярд после боя был госпитализирован.

В этом году на участие в премии претендовали 246 компаний со всей России. В шорт-лист претендентов на звание лучшего события попали также «Неделя Звезд Хоккея» от КХЛ, Кубок мэра Москвы по хоккею, всероссийские соревнования по велоспорту «Газпром Рус-Вело», чемпионат мира по художественной гимнастике и киберспортивный турнир EPICCENTER Major.

10 декабря команды проведут очную защиту проектов в Москве перед жюри конкурса, куда вошли 50 ведущих экспертов из бизнеса и государственных структур.

BISPO Awards – престижная национальная независимая премия в области спортивного бизнеса и управления; была учреждена через два года после Олимпийских игр в Сочи, победителей награждают топовые российские спортсмены, в числе которых хоккеист Алексей Яшин, биатлонистка Ольга Зайцева и капитан национальной команды по регби Василий Артемьев.

https://dostup1.ru/society/Boy-Kovaleva-s-Yardom-v-Chelyabinske-pretenduet-na-zvanie-sobytiya-goda_121975.html