Челябинскую область ждут облачные выходные со снегом и холодным ветром

Три предстоящих дня - 23, 24 и 25 ноября - в Челябинской области ожидаются облачными. Солнышко будет появляться, согласно прогнозу синоптиков, лишь ненадолго.

Местами прогнозируется небольшой снег, в горах может случиться умеренный снегопад.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, днем в субботу, 23-го ноября, воздух в регионе будет прогреваться до минус двух-минус семи градусов. Та же картина ожидается и в воскресенье, 24-го ноября, и в понедельник, 25-го.

Ветер все три дня будет дуть холодный - северный и северо-западный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду (в субботу отдельные порывы достигнут 14-ти метров в секунду).

23-е ноября, по народному календарю, - Ераст и Родион. Если в этот день и воет, и дождит, и метет, и морозом рвет, надо с крыльца зиме поклониться.

Если на Ераста и Родиона слякотно, погода ненастная - суровой будет зима; если солнце да снег обильный - легкая зима ожидается. Если на деревьях иней - жди морозов, если туман по земле стелется - оттепели.

24-е ноября - Федора Студит и Екатерина Санница. Если сыро или идет снег, на Введение (4 декабря) жди оттепель; Федор Студит день теплый нагоняет - зимушку привечает; дождь на Студита - до декабря морозов не будет; гуси вышли ко льду - в Рождество теплый день; на Федора Студита тепло - скоро оттепель на дворе.

25-е ноября - День памяти Иоанна Милостивого. По народным приметам, изморось с утра в этот день - к вечерним заморозкам; облака плывут против ветра - снег выпадет; низкие облака - к морозам; какая погода на Иоанна - таким будет и начало декабря; дождь пошел - до февраля сыро будет; огонь ярко горит - на улице будет сухо и морозно.

https://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/chelyabinskuyu-oblast-zhdut-oblachnye-vyhodnye-so-snegom-i-holodnym-vetrom