В Челябинской области уменьшился размер прожиточного минимума

В Челябинской области установлен новый прожиточный минимум – в III квартале 2019 года этот показатель составил 10 276 рублей (минус 60 рублей к прожиточному минимуму II квартала).

Для трудоспособного населения этот показатель за июль-сентябрь установлен в размере 11 029 рублей (11 083 – здесь и далее в сравнении со II кварталом), для пенсионеров – 8 510 (8 583), для детей – 10 603 рубля (10 661).

Прожиточный минимум – это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также он учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы. Обновляется ежеквартально в соответствии с федеральным законом «О прожиточном минимуме в РФ», региональными законами «Об установлении прожиточного минимума в Челябинской области» и «О потребительской корзине в Челябинской области на 2018-2020 годы».

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-umenshilsya-razmer-prozhitochnogo-minimuma_122052.html