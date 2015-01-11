В Озерском театре кукол открылся необыкновенный вернисаж, посвященный Дню Матери

«50 счастливых мам» - это удивительно трогательный проект, - говорит Ирина Малышева, педагог лицея №23, - я рада, что мои ученики приняли в нём участие. С какой любовью дети рисовали портреты своих мам! Кто красками, кто карандашами, кто фломастерами. Каждый портрет оказался уникальным по-своему. А потом дети писали рассказы о любимых мамочках.

Нина Орлова, педагог «Лучшего театрального класса» школы №25:

- Второй год участвуем с ребятами в проекте и каждый раз получаем столько позитива и радости, что сразу начинаем ждать продолжения этой милой и очень нужной семейной истории!

Открылась выставка одновременно и торжественно, и очень тепло.

После поздравлений депутата Собрания депутатов Озерского городского округа Виталия Вельке и игровой программы все отправились на добрую и поучительную сказку «Огневушка» в постановке Краснотурьинского театра кукол.

Театр принимал участие в фестивале театра драмы и комедии «Наш дом» - «Ночь в театре», а утром позитивные, молодые, бодрые актеры играли на сцене театра кукол. Свою задорную энергию артисты подарили озерской публике. Теплый праздник получился благодаря нашим гостям. Счастливы были не только мамы, но и все зрители.

- Наш подарок - спектакль «Огневушка» - смотрели с большим вниманием, ведь уральский сказ понятен и близок и большим, и маленьким зрителям, - пишет Елена Панёва, завлит Краснотурьинского театра кукол. - Берегите друг друга, храните любовь и тепло в своих домах и вам обязательно улыбнется удача и счастье.

В День матери в театре кукол была особая атмосфера. Было ощущение, что в воздухе царила доброта и нежность. Когда ведущий предложил детям обнять и поздравить своих мам, малыши это делали так трепетно и истово, с такой нежностью и любовью, что у многих навернулись слезы… Когда миром правит любовь – все счастливы!

Вторая выставка детских рисунков – портретов мам - будет действовать две недели.

Информация и фото Озерского театра кукол «Золотой петушок».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41195/