В челябинском аэропорту тестируют новый терминал

В челябинском аэропорту 27 ноября в тестовом режиме заработал новый терминал внутренних авиалиний.

В режиме тестовой эксплуатации терминал будет работать в ближайшие две недели. Генеральный директор аэропорта Андрей Осипов отметил, что старый терминал после открытия нового будет закрыт на капремонт. В будущем в нем разместится зал прибытия и отлета пассажиров международных рейсов.

«В новом терминале есть все необходимое для комфортного пребывания пассажиров. В первую очередь, это глубина самого терминала, здесь много места для людей, удобно проходить как регистрацию, так и предполетный досмотр. Пропускная способность — два миллиона пассажиров в год, или около 900 пассажиров в час», – отметил Осипов.

Первым пассажиром, вылетающим из нового терминала, стал житель Находки Андрей Хомутенко. Он возвращался домой через Москву, а в день ввода в тестовую эксплуатацию ожидал своего вылета из Челябинска в Шереметьево.

Напомним, новое здание аэропорта, который получил имя известного физика Игоря Курчатова, начали возводить в рамках подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, которые должны были пройти в южноуральской столице в 2020 году. По решению Владимира Путина основные мероприятия перенесли в Санкт-Петербург.

https://dostup1.ru/society/V-chelyabinskom-aeroportu-testiruyut-novyy-terminal_122117.html