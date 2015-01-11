На Южном Урале с 1 января 2020 вступят в силу изменения в закон «О транспортном налоге»

В Челябинской области утверждены изменения в региональный закон «О транспортном налоге» – одобренные депутатами Заксобрания на ноябрьской сессии, они вступят в силу с 1 января 2020 года.

«Изменения Налогового кодекса предусматривают исключение из компетенции субъектов Российской Федерации права по установлению в отношении налогоплательщиков – организаций сроков уплаты транспортного налога. Также для организаций определены единые сроки уплаты налога и авансовых платежей по транспортному налогу (не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи – в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом).

«Законопроект разработан с целью приведения норм закона Челябинской области соответствие с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ. Изменения предусматривают установление в Налоговом кодексе единого срока уплаты транспортного налога в отношении налогоплательщика – не позднее 1 марта. Соответственно, этот пункт исключается из компетенции субъектов РФ. Мы его исключаем из регионального закона. Таким образом, изменение закона носит технический характер, не предусматривает сокращения доходов областного бюджета», – прокомментировал спикер ЗСО, председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Мякуш.

Он добавил, что этим же законом – а проект был принят в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго, – внесены уточнения в статьи о налоговых ставках и налоговых льготах. В частности, из последней исключаются слова «по выбору налогоплательщика», поскольку с 1 января 2020 года на федеральном уровне устанавливается беззаявительный режим предоставления налоговых льгот.

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