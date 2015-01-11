Два дня до Нового года и два – после. Россиян ждут очень короткие рабочие недели

Последняя рабочая неделя в этом году будет самой короткой – всего два дня. На новогодние каникулы россияне отправятся с 1 января.

Первая трудовая неделя после длительных праздничных выходных также будет двухдневной. На работу жители страны выйдут в четверг, 9 января, уточнили в Роструде. При этом в ведомстве уточнили, что получить выходной 31 декабря можно, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Напомним, на этой неделе в Госдуме обсуждали инициативу сделать последний день года выходным. Парламентарии готовы поддержать эту идею только при условии сохранения общего числа праздничных дней в году.

https://www.cheltv.ru/dva-dnya-do-novogo-goda-i-dva-posle-rossiyan-zhdut-ochen-korotkie-rabochie-nedeli/