Последняя оттепель. Народные приметы холодной зиме могут сбыться на Урале

Сегодня Матвеев день. 29 ноября в России часто наблюдали оттепель и говорили: «На Матвея и зима потеет». Наши предки считали, что чем теплее в эту дату, чем суровее будет зима.

Современные синоптики, действительно, обещают сегодня в Челябинской области комфортную погоду. Днем температура прогреется до – 6 -3 градусов, осадков не ожидается.

На Южном Урале воздух остынет лишь к вечеру, столбики термометров покажут – 10 С. На днях народные приметы могут начать сбываться: в ближайшую субботу похолодает на пару градусов и начнется снег, а через несколько дней регион завалит осадками, а ночные температуры достигнут минус 15 С.

https://www.cheltv.ru/poslednyaya-ottepel-narodnye-primety-o-surovoj-zime-mogut-sbytsya-na-urale/