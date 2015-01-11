Три южноуральца выступят на первом этапе Кубка мира по сноуборду

Сборная России объявила состав на первый этап Кубок мира по сноуборду. Три южноуральских спортсмена выступят на домашних соревнованиях, которые пройдут на курорте «Банное» 7-8 декабря.

Россия – как страна-организатор стартового этапа Кубка мира по сноуборду имела возможность заявить максимальный состав участников. Старший тренер сборной России Денис Салагаев при выборе состава опирался на результаты выступлений спортсменов на первом этапе Кубка России, который прошел в Абзаково. Всего в команду вошли 24 спортсмена — 14 мужчин и 10 женщин. – сообщил Салагаев.

Как сообщили в министерстве спорта региона, в состав российской команды вошли и три южноуральских сноубордиста. Среди них Ярослав Степанко из Златоуста, а также Степан Наумов и Мария Волгина из Миасса.

https://uralpress.ru/news/sport/tri-yuzhnouralca-vystupyat-na-pervom-etape-kubka-mira-po-snoubordu