Почти праздник. 31 декабря предложили сделать выходным днем

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем. Таким образом, у россиян может появиться время до отдыха и подготовки к Новому году.

Авторы документа предложили официально переносить выходные таким образом, чтобы последний день уходящего года всегда был нерабочим. При этом общее количество праздничных дней должно остаться неизменным.

Свою инициативу они объясняют тем, что 31 декабря россияне заняты подготовкой к празднованию Нового года, а нововведение позволит рациональнее использовать выходные и также соблюсти баланс интересов между работниками и работодателями.

Ранее в Роструде пояснили, что в этом году 31 декабря приходится на вторник, это значит, что жителям страны необходимо будет выйти на работу. Но ее продолжительность сокращается на час. Сделать 31 декабря нерабочим может работодатель. Тогда на предприятии должен быть издан соответствующий приказ. Кроме того, работник сам может попросить выходной, но без сохранения зарплаты, либо взять отгул или отпуск.

https://www.cheltv.ru/pochti-prazdnik-31-dekabrya-predlozhili-sdelat-vyhodnym-dnem/