Держитесь, земляне. Новая магнитная буря обрушится на планету

Первый зимний месяц принесет южноуральцам не только довольно теплую по меркам этого времени года погоду, но и новые солнечные ветра. По прогнозам метеорологов, в декабре жителей ждет несколько серьезных магнитных бурь.

Первая из них накроет Землю уже завтра, 3 декабря. Но ожидается, что эти геомагнитные возмущения будут достаточно слабыми, люди их практически не почувствуют. Но специалисты все равно рекомендуют хорошо выспаться, меньше нервничать и не употреблять спиртного.

Самый тяжелый период наступит в конце месяца. С 25 по 27 декабря поток солнечных ветров достигнет пика. Самый высокий показатель геомагнитных возмущений придется на 29 декабря. Как утверждают специалисты, в этот день плохое самочувствие могут ощутить даже те, чье здоровье не зависит от метеорологических факторов.

В эти дни метеозависимые люди могут ощущать головную боль, слабость, усталость или же наоборот повышенную возбужденность и тревожность. Также ухудшается микроциркуляция крови, из-за чего возникают тромбозы, возможны инфаркты и инсульты. В такие периоды врачи советуют людям с проблемами сердечнососудистой системы обязательно иметь при себе лекарства.

Отмечается, что в дни геомагнитных всплесков возрастает вероятность различных аварий, так как обостряется влияние человеческого фактора. Внимание рассеивается, концентрация находится на низком уровне. Поэтому всех автолюбителей и людей, работающих со сложной техникой убедительно просят быть собранными и осторожными.

В общий перечень советов входят несколько пунктов:

-Пить больше жидкости, это может быть как вода, так и различные травяные чаи. Идеальным вариантом станет отвар мяты или мелисы.

– Стараться как можно больше времени проводить на свежем воздухе. Насыщенность крови кислородом способствует улучшению самочувствия.

– Не употреблять жирную пищу, сильно соленую и перченую. Так же отказаться от употребления алкоголя и курения.

Такая мощная буря станет последней в 2019 году. Но расслабляться не стоит. Метеорологи сообщают, что мощные геомагнитные вспышки ожидаются уже в первых числах января 2020 года.

https://www.cheltv.ru/derzhites-zemlyane-novaya-magnitnaya-burya-obrushitsya-na-planetu/