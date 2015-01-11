В Челябинской области создадут два новых природных парка – Тургояк и Кисегач. Придание территории вокруг водоёмов нового охранного статуса позволит уберечь их от бесконтрольной застройки и негативного антропогенного воздействия.

На сегодня озеро Тургояк имеет статус памятника природы регионального значения, но под защитой находится только водные ресурсы (да и то есть проблемы) и 20-метровая береговая линия. Остальная территория используется бесконтрольно. Озеро Большой Кисегач (как и Еловое) с 1969 по 2008 годы имели статус памятников природы регионального значения. В 2008 годы они вошли в состав особо охраняемой природной территории курорт Кисегач, но, в связи с изменением в законодательстве, в 2015 году лишились и этого статуса. И уникальные уголки природные территории уничтожаются, а в области остается все меньше чистых мест, где южноуральцы могут отдохнуть.

Введение формата природного парка на территориях вокруг Тургояка и Кисегача позволит установить жесткие ограничения на более обширную территорию вокруг берегов. «При этом не нужно будет изымать земли у муниципалитета или из федеральной собственности, но парк сможет наложить обременение на расположенные на берегу объекты», - пояснил руководитель управления экологического просвещения минэкологии Челябинской области Виталий Безруков. Все расположенные на берегу дома и базы обяжут подключиться к централизованной канализации. Это позволит исключить стоки в озера, считает чиновник.

Специалисты считают, что необходимо взять под защиту и территорию вокруг озера Еловое, где расположенные действующие и закрытые здравницы, а также различные базы отдыха и многоэтажные дома. На сегодня не обслуживаются должным образом очистные сооружения на территории курорта Кисегач. Канализационно-насосная станция постоянно выходит из строя и фекальные стоки с двух санаториев и многоэтажных домов напрямую отправляется в озеро Еловое. Несколько лет до этой ситуации властям нет дела. В апреле 2019 года глава региона Алексей Текслер дал поручение дал поручение «провести инвентаризацию всех водозаборов, всех очистных сооружений для того, чтобы понять реальную картину».

В начале октября губернатор Алексей Текслер провёл совещание по вопросам экологического состояния и развития озёр Теренкуль, Большой Кисегач и Тургояк. Глава региона заявил о необходимости введения полного моратория на строительство на Тургояке и других водоемах Южного Урала. Губернатор поручил провести инвентаризацию хозяйствующих субъектов на этих территориях, разработать план по сохранению природного и рекреационного потенциала Тургояка и план сохранения и развития курорта Кисегач. Это позволит остановить деградацию прибрежных зон вокруг этих озер.

Минэкологии приглашает жителей области принять участие в создании природных парков. Пожелания и предложения нужно присылать на электронный адрес: minecochel@mail.ru до 20 декабря 2019 года.

https://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/v-chelyabinskoy-oblasti-sozdadut-dva-novyh-prirodnyh-parka-turgoyak-i-kisegach