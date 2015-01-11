СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 229 происшествий, возбуждено 12 уголовных дел, раскрыто 9.

Сотрудниками полиции за правонарушения в дежурную часть доставлено 9 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 16 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 18 выездов.

Был составлен 231 административный протокол, в том числе:

- за нарушение ПДД – 161 протокол, выявлено 2 водителя за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 22 протокола;

- за мелкое хулиганство –25 протоколов.

Осуществлено 3 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий и проведено 2 профилактических осмотра.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск