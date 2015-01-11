Евгений Щербаков поручил оштрафовать подрядчика, который сорвал благоустройство

Глава округа Евгений Щербаков совместно со специалистами УКСиБ провёл выездное совещание на набережной б. Гайдара. Подрядная организация выполнила лишь часть запланированных работ и не завершила благоустройство вовремя. Евгений Щербаков дал поручение – привлечь подрядчика к ответственности за срыв сроков.

Следует отметить, что благоустройство набережной на бульваре Гайдара началось в сентябре. Строители должны были выполнить: расчистку территории вблизи смотровых площадок от мелколесья и кустарника, бетонирование боковых подпорных стенок и смотровых площадок. Площадки предполагалось покрыть штампированным бетоном с рельефом, а ограждения – восстановить и покрасить. В итоге в этом году из семи смотровых площадок полностью были отремонтированы четыре. Все площадки удалось укрепить бетоном, поскольку по оценкам специалистов они начали «съезжать» в водоём. Однако завершить работу подрядчик успел лишь на 70 процентов.

– До конца этого года подрядная организация обязуется установить все ограждения на смотровых площадках, останутся невыполненными только работы по бетонному штампированию трёх площадок.

В настоящее время ведутся работы по установке ограждений, которые могут проводиться в данных погодных условиях, – подчеркнула начальник УКСиБ Надежда Белякова.

Напомним, за благоустройство набережной бульвара Гайдара ранее выступили сами озерчане в ходе рейтингового голосования. В прошлом году здесь модернизировали наружное освещение. В этом году работу продолжили. (Набережная – один из объектов муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа»).

В ходе рабочего совещания Евгений Щербаков дал поручение УКСиБу в следующем году заблаговременно провести конкурсные процедуры, и уже в апреле заключить контракт. Как только погодные условия позволят – закончить штампирование остальных площадок и полностью заасфальтировать прогулочную зону:

– Понятно, что строительный сезон закончен, и делать какие-то серьезные работы сейчас смысла нет. Как выяснилось в ходе ремонта, просто выполнить асфальтирование было недостаточно, через некоторое время здесь вновь началось бы разрушение. А хотелось бы провести благоустройство с тем расчётом, чтобы набережная простояла длительное время, чтобы не было стыдно за выполненную работу. Здесь мы видим и лыжню каждый год прокладывают, много желающих заниматься спортом и просто гулять, но пока вид не очень соответствует.

Глава округа также обратил внимание специалистов на то, что отдельно должна быть выделена зона для велосипедов и самокатов:

– Сегодня это требование времени, молодёжь в любом случае будет кататься, поэтому лучше сразу предусмотреть этот момент, выделить отдельную полосу, чтобы всем было комфортно. Я думаю, что в следующем году, когда будет завершена работа по благоустройству, здесь будет отличное место отдыха для жителей нового района.

Глава округа поставил задачу и чётко обозначил сроки – завершить благоустройство набережной в июне следующего года.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41266/