УФАС оштрафовало магазин за рекламу шампанского в Кыштыме

Челябинское УФАС оштрафовало ООО «Торгсервис 74» (торговая сеть «Светофор») на 105 тыс. рублей за рекламу шампанского на фасаде здания.

В прокуратуру обратился житель Озерска, который пожаловался на рекламу вина на фасаде «Светофора». Автор жалобы указал, что торговая сеть решила «применить хитрость, чтобы продать побольше алкоголя». Также автор выразил обеспокоенность по поводу здоровья молодых людей, которые могут увидеть данную рекламу.

Прокуратура Кыштыма возбудила административное дело и передала его в УФАС. Торговая сеть убрала рекламный баннер. Добавим, что реклама алкоголя на фасадах запрещена.

https://dostup1.ru/economics/UFAS-oshtrafovalo-magazin-za-reklamu-shampanskogo-v-Kyshtyme_122299.html