Сделаем сами. В Челябинской области хотят производить лекарства для ядерной медицины

Не только лечить, но и самим производить оборудование. В регионе планируют выпускать технику для онкоцентров. Сегодня ее собирают за границей, но основные материалы – ядерные изотопы – везут из нашего региона, из Озерска.

Так что дело – за малым: осталось научиться создавать корпуса.

Будущее ядерной медицины на встрече с представителями Росатома обсуждает губернатор. Самое важное – это сырье. Благо, в регионе его хватает.

“Мне бы хотелось, чтобы у нас в регионе появлялась та самая таблетка. Сегодня же ни для кого не секрет, что изотопы наши, а лекарство готовится в другой стране”, – говорит губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Большую часть лекарств готовят прямо в онкоклинике, но есть те препараты, которые пока не могут получить.

“Это попытка разработать у нас технологии изготовления радиофармпрепаратов на основе радия. Здесь с нами будет работать в связке Южно-Уральский научно-практический центр”, – отмечает главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Андрей Важенин.

Огромный 40-тонный котел врачи ласково называют “кастрюлей”. Внутри – что-то вроде ядерного реактора. В нем “варятся” радиоактивные препараты. Они нужны, чтобы обнаружить опухоль на самых ранних стадиях и зафиксировать ее точные размеры.

“Вводится в организм и избирательно накапливается в нужных тканях. В нашем случае – в опухолевых тканях. А поскольку в составе есть радиоактивные элементы, то с помощью них можно провести очень точную диагностику”, – поясняет инженер-радиофизик Центра онкологии и ядерной медицины Константин Маринкин.

Такое оборудование необходимо в любой онкоклинике, объясняют здесь. Часть из приготовленных изотопов распадается в первые же часы. А значит, везти их из других городов нет смысла. Здесь же готовят лекарства для тех, кто уже прошел диагностику и приступил к лечению. Бесцветная жидкость с “фонящим” составом отмеряется вплоть до сотых миллиграмма в специальном защитном боксе.

“Пациент получает препарат внутрь, либо вводится внутривенно. Он накапливается в опухолевой клетке и облучается изнутри, и она в итоге разрушается. И так мы можем вылечить часть пациентов. А бывает, что даже с четвертой стадией”, – рассказывает заведующая отделением радионуклидной терапии челябинского онкодиспансера Екатерина Васильева.

Линейку этих лекарств будут расширять. Ну, а дальше возьмутся и за медицинское оборудование. Например, в планах – выпускать гамма-аппараты. Тем более, что отходы химкомбината “Маяк” идеально подойдут в качестве главного элемента – излучателя.

https://www.cheltv.ru/334556-2/