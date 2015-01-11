Евгений Щербаков: «На первом месте должна стоять безопасность жителей»

В этом году в Озерске удалось изъять из среды более 150 беспризорных собак. В настоящее время УКСиБ дано поручение усилить эту работу. При этом решать проблему необходимо в строгом соответствии с новым законом, регламентирующим работу с безнадзорными животными.

По мнению главы округа Евгения Щербакова, на первом месте должна стоять безопасность жителей:

– В нашем округе организацией отлова бродячих собак занимается управления капитального строительства и благоустройства. В законе есть масса ограничений по работе, которые направлены на гуманное обращение с такими животными. Однако и подвергать опасности граждан мы тоже не можем. Сейчас наша задача – максимально проработать возможности закона для правильного изъятия собак из среды.

В 2019 году вступил в силу закон, в котором прописан порядок обращения с безнадзорными животными. Он не предусматривает отлов животных с использованием усыпляющих средств. Безнадзорных животных сначала необходимо поймать. Далее требуется провести осмотр ветеринаром, который решает, как поступить с животным: провести стерилизацию или кастрацию, обеспечить прививками, при необходимости лечить и содержать до двадцати дней в приюте с обязательным кормлением. Далее животное должно быть отпущено в среду обитания (стоимость всех мероприятий по отлову и содержанию одного животного составляет порядка 10-15 тысяч рублей).

Важно знать, что полномочия по обращению с безнадзорными животными являются переданными в муниципалитет вместе с финансированием.

- В этом году округу было выделено на эти цели 200 тысяч рублей, при реальной потребности – 3,6 млн рублей. На 2020 год предусмотрено финансирование в размере 426 тысяч рублей – этого явно недостаточно, – пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. – Подобная ситуация сложилась во всех муниципалитетах Челябинской области. В ближайшее время она будет обсуждаться в областном правительстве, где должны быть проработаны рекомендации, как справиться с этой ситуацией.

Следует отметить, что администрация округа предпринимает все возможные и разрешённые законом меры по сдерживанию распространения безнадзорных собак в городе и поселках. До конца года из бюджета на эти цели направлено 100 тысяч рублей, а значит, за оставшееся время из среды обитания в округе получится изъять еще 10-15 животных.

Большую помощь в этой работе оказывают волонтёры: в настоящее время открыты два приюта, их помещения необходимо привести в порядок, оборудовать места для содержания животных.

Иван Сбитнев:

- Напомним, что в ноябре в Озерске была отловлена лиса. Анализ показал, что животное было больно бешенством. Ветеринарная служба проинформировала администрацию о том, что в связи с подтверждённым случаем бешенства, территория округа будет объявлена угрожаемой зоной.

Режим ограничения распространения бешенства предполагает проведение в округе ряда профилактических, диагностических, лечебных и иных мероприятий в отношении безнадзорных собак и кошек.

К сожалению, в отношении диких животных, в частности лисиц, неоднократно замеченных в Озерске, полномочий органов местного самоуправления недостаточно, чтобы регулировать их численность.

Администрация округа обращается к жителям с убедительной просьбой: в сложившейся ситуации не подкармливать и не вступать в контакт с дикими безнадзорными животными.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41304/