Первый зимний уикенд! Первая зимняя афиша!

Первый зимний уикенд! Совсем не по-зимнему тёплый и приветливый! Куда поехать и что посмотреть - в традиционной афише выходного дня!

Озёрск

Все выходные: вас ждёт глк "Егоза"!

пятница:

с 18:00 до 21:00.

Подъёмник для начинающих и трасса для начинающих (вечернее катание)

Прокат, инструкторы, возможна аренда мангальных зон.

❄Суббота:

Дневное катание с 10:00 до 17:00 .

Основной подъёмник и "Спортивная" (с 9-ой опоры, примерно 80% трассы), малый подъёмник и трасса для начинающих. А также Тюбинг (старт работы с 7.12) !

Вечернее катание С 18:00 до 21:00* . Только малый подъёмник и трасса для начинающих

Прокат, инструкторы, возможна аренда мангальных зон. Будет работать кафе (открытие 7.12)

❄Воскресенье:

С 10:00 до 17:00 .

Основной подъёмник и "Спортивная" (с 9-ой опоры, примерно 80% трассы), малый подъёмник и трасса для начинающих. А также Тюбинг!

Прокат, инструкторы, возможна аренда мангальных зон. Будет работать кафе.

6 декабря

20-15 Стадион "Труд"

«Горожане» - «Любитель»

Хоккей с шайбой Первенство Озерского городского округа по хоккею с шайбой.

7 и 8-го декабря

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Маша и медведь", В. Швембергер лесная сказка, 3 +

А ещё добрый Лесник принес в театр кукол из лесу елочку. Посадил ее в фойе театра кукол и каждый выходной - в субботу и воскресенье мы ее выращиваем, да наряжаем, приговаривая: "Елочка, расти!"

Наша елочка растет не по дням , а по часам, на ваших глазах и с вашим участием!

Новогодняя и красивая она будет потому, что Ваш ребенок ее украсит!

Наряжаем елочку только после того, как все вместе дружно посмотрим спектакль.

Через три недели лесную красавицу будет не узнать!

22 декабря Дед Мороз похвалит всех малышей, кто к празднику заранее готовился, елочку украшал!

С 11-00 ДК «Строитель»

Организаторы фестиваля авторской песни «Морозко» приглашают авторов и исполнителей бардовской песни на конкурсное прослушивание 7 декабря, которое состоится в зрительном зале ДК «Строитель» с 11-00 час. до 15-00 час.

Конкурс шуточных песен «Смешинка» будет проходить в фойе 2-го этажа с 16-00 час.

Гала - концерт начнется в 17-00 час. в зрительном зале,где будут выступать Лауреаты и дипломанты конкурса,а так же гости фестиваля «Морозко»

Бард -кафе начнет свою работу в 20-00 час. в фойе на 2-ом этаже.

С 16-00 кск "Лидер"

Баскетбол Открытый Кубок Озерского городского округа 2019 года по баскетболу, среди мужских команд. Играют: "Фортуна" – "Кудесник" и "Восход" - "Спутник"

18-00 ДК "Маяк"

Концертная программа "Родничок" - "Формула любви"!

С 19-00 кск "Лидер"

Мини-футбол Открытый Чемпионат Озерского городского округа. Играют: «Авангард» - «Энергия» г. Снежинск – г. Озерск, «Европа» - «Каспа» г. Озерск - г. Касли, «Спартак» - «АТЭЦ» г. Кыштым – п. Новогорный.

8 декабря

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом".

Сокровища капитана Флинта. Мюзикл (6+)

15-00 Центральная городская библиотека

Открытие выставки дипломных работ студентов отделения «Дизайн» Озерского государственного колледжа искусств.

15-00 Шахматный клуб

Командный Чемпионат по быстрым шахматам, среди учащихся шахматного клуба до 18 лет «Клубная Шахматная Лига» 2019года.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Дуры мы, дуры", Дамир Салимзянов. Новогодняя сказка для взрослых (16+)

С 19-00 кск "Лидер"

Мини-футбол: «Mirax Team» - «Спартак-Юнайтед» г. Озерск – г. Кыштым «Точка Роста» - «Кварц–Академия футбола» г. Касли – г. Кыштым

Челябинск

Все выходные: дс "Юность"

Традиционная выставка качественных товаров.

Одежда для всей семьи и товары для дома.

Вкуснейшие рыбные и мясные деликатесы по ГОСТу.

Натуральные сладости.

Оригинальные аксессуары.

7 декабря

С 11 до 13-00 возле ла "Трактор"

более 50 организаций исполнят новогодние желания детей, которые проходят лечение в онкогематологическом отделении Челябинской областной детской больницы. А также слепят своего снеговика. Прийти можно с детьми и слепить своего снеговика. Со своей стороны, организаторы обещают весёлый праздник, безалкогольный глинтвейн и полевую кашу. А вот реквизит для снеговика (нос, шапку, лопаты) лучше принести с собой!

13-00 МБОУ СОШ №137, Свердл.проспект 24

В память о данном эпизоде нашей истории в городе Челябинске состоится военно-исторический праздник «Битва за Москву». В программе мероприятия запланированы торжественный митинг, праздничный концерт, интерактивные площадки, выставка военной техники.

Также в программе мероприятия планируется выставка автомобилей «Москвич». Автомобили «Москвич» стали ещё одним символом советской эпохи. Именно их название напоминает нам о столице. И символично, что начало их выпуска, а следовательно и связанные с этим юбилеи, совпали с датами битвы за Москву. Завод АЗЛК в годы войны носил название КИМ и выпускал грузовики. А непосредственно в годы Великой Отечественной он ремонтировал легкие танки, тем самым внося свой вклад в победу.

Завершится военно-исторический праздник инсценировкой событий битвы за Москву. На глазах зрителей произойдет бой между РККА и вермахтом, будет показан небольшой эпизод тех далеких событий.

Екатеринбург

Все выходные: ДИВС "Уралочка". Чемпионат России по волейболу

7 декабря

18-00 Академия единоборств РМК

Боксерский вечер от легенды бокса Роя Джонса-младшего.

23-00 Концерт-холл «Свобода»

Трибьют-шоу с рок-хитами от музыкантов Урала

Легендарные хиты пяти столпов рок-музыки: Rammstein, «Ляпис Трубецкой», Guano Apes, Metallica, «Сектор Газа», «Король и Шут».

Александра Лебедева