Рекорды декабря. Синоптики дали прогноз погоды на Новый год

В целом последний месяц года в Челябинской области будет достаточно теплым, сообщает Гидрометцентр. До середины декабря температура воздуха днем будет держаться у отметки -4 С.

По ночам столбик термометра может опускаться до -12 С..

Осадков до 13 числа не ожидается. Это достаточно комфортная для Урала погода.

Вторая половина месяца будет еще теплее. По данным Gismeteo, дневные температуры будут колебаться в пределах от -2 С до -9 С.

Составлен прогноз погоды и на последние числа года. Самым теплым станет 29 декабря: днем ожидается около 0 С. Затем станет холоднее. В ночь с 31 декабря на 1 января ожидается -9 С, днем столбики термометров покажут от -7 С до -9 С. Снега в новогоднюю ночь не ожидается.

https://www.cheltv.ru/prognoz-pogody-na-novyj-god/