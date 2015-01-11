Опубликованы образцы всероссийских проверочных работ в 2020 году

На сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) размещены образцы и описания проверочных работ для проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020 году.

В разделе о ВПР сайта ФИОКО уже сейчас можно ознакомиться с образцами работ по следующим предметам: русский язык 4-8 классы, география 6-8 классы, история 5-8 классы, математика 4-8 классы, обществознание 6-8 классы, окружающий мир 4 класс, иностранные языки (английский, немецкий, французский) 7 класс, биология 5-8 классы.

ВПР проводятся в целях мониторинга введения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и направлены на выявление уровня подготовки обучающихся.

«Проведение ВПР в 2020 году имеет свои особенности, контрольные измерительные материалы (КИМ) для обучающихся для 4-7, 11 классов будут формироваться посредством генерации вариантов из банка заданий ВПР. Школы смогут проводить ВПР в любой день, в заданный Рособрнадзором промежуток. В режиме апробации проверочные работы состоятся в 8-х классах», – прокомментировала начальник Управления начального, основного и среднего общего образования министерства Елена Тюрина.

ВПР школьники напишут весной 2020 года.

Напомним, результаты ВПР предполагают, прежде всего, оценку уровня достижения предметных и метапредметных результатов, но в совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности образовательных организаций, учителей, муниципальных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования.

https://dostup1.ru/society/Opublikovany-obraztsy-vserossiyskih-proverochnyh-rabot-v-2020-godu_122505.html