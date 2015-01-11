Озерские экодобровольцы были отмечены руководством области

В Челябинске прошёл Первый региональный слет экологов-волонтеров. Озерский городской округ на данном форуме представляли руководители Детского эколого-биологического центра и городской общественной волонтёрской организации «СМИК».

6 декабря в Театральном корпусе Челябинского государственного университета собрались 485 человек – от 7 до 70 лет. Организатором мероприятия выступило Министерство экологии Челябинской области.

Каждый из собравшихся внес свой вклад в развитие движения экологического волонтёрства региона. В этом году в реализации эковолонтёрских проектов приняли участие 60 000 южноуральцев. В рамках проекта «Зелёный город», реализованного в этом году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера, 20 500 человек высаживали деревья и разбивали цветники. Более 1000 человек приняли участие в благоустройстве 780 родников. В рамках акции «Сбережём пернатых друзей» 2500 участников изготовили более 800 кормушек. С апреля по октябрь этого года 11 000 волонтёров участвовали в экологических субботниках по очистке берегов рек и озёр региона в рамках всероссийской акции «Вода России» национального проекта «Экология». Совместными усилиями было убрано 390 километров водных берегов. Более 200 активистов занимались экопросвещением: проводили акции по раздельному сбору мусора в детских садах и школах и организовывали экологические проекты.

Почётный гость мероприятия, первая леди региона Ирина Текслер и министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев вручили награды самым активным из них и отметили значимость проводимой работы.

– Министерство экологии всегда поддерживает проекты эковолонтеров, ведь часто именно они выступают организаторами важнейших экологических мероприятий, вовлекают в них жителей области. Сегодня мы видим отличные результаты этой совместной работы. Хочу особо отметить вклад экологических общественных организаций, среди которых «АнтиСМОГ», «Время Че», «Моя Планета», Ассоциация волонтеров Южного Урала. Со своей стороны, мы хотим сказать «спасибо» всем, кто не равнодушен к будущему своего края и помогает сохранять природу Южного Урала, – подчеркнул значимость волонтёрского движения для региона Сергей Лихачев.

Благодарность экодобровольцам выразили также ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев и директор национального парка «Таганай», председатель Общественного совета при Министерстве экологии Алексей Яковлев.

Озерский городской округ на региональном слёте представляли: директор ДЭБЦ Наталья Косажевская и её заместитель Ольга Смирнова, председатель общественной волонтёрской организации СМИК (Союз молодежных инициативных команд) Николай Сучёв и его заместитель Диана Савинова. Они были отмечены почётными грамотами Министерства экологии Челябинской области за активную гражданскую позицию и участие в организации экологических мероприятий.

Фото ДЭБЦ и ДТДиМ.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41353/