Приехали. Около сотни фур встали на въезде в Челябинск

Из-за снегопада на Южном Урале затруднено движение транспорта. Сегодня утром въезд в Челябинск закрыли для фур.

Вынужденную многокилометровую парковку большегрузных машин устроили в Сосновском районе. Несколько десятков большегрузов остановили на Свердловском тракте.

Сегодня утром, 12 декабря, на въезде в областной центр на обочине стоят около сотни тяжелых грузовых автомобилей. Вероятно, проезд ограничили из-за непростой ситуации на дорогах, которая возникла в период снегопада.

Напомним, осадки в Челябинске начались в ночь на четверг и, по прогнозам синоптиков, продолжатся в течение дня.

Южноуральцев предупреждают, что такие погодные условия могут привести к чрезвычайным ситуациям и дорожно-транспортным происшествиям, и рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

https://www.cheltv.ru/priehali-okolo-sotni-fur-vstali-na-vezde-v-chelyabinsk-video/