Внимание! Ищем очевидцев ДТП!

4 декабря 2019 года, в период времени с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, на бульваре Гайдара – 27, в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль марки «Ниссан Мурано». После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии, обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск