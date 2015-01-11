В Сатке работники скорой помощи потребовали повышения зарплат

В Сатке работники скорой помощи записали видеообращение, в котором пожаловались на низкую зарплату и бездействие чиновников.

По словам водителя машины скорой помощи Дениса Ахтямова, зарплаты резко снизились после ведения новой системы начисления, в итоге работники потеряли до 80% заработка. При этом, по его словам, чиновники отчитались, что работники скорой получают 21 тыс., однако таких зарплат, как уверяют саткинцы, на СМП нет. По данным Дениса Ахтямова, опубликованным в сети, в ноябре 2019 года он получил 14,5 тыс. рублей

Фельдшеры в видообращении сказали, что часто встречают негатив со стоны населения, которое недовольно скоростью прибытия машин. Сейчас, по словам сотрудников СМП, Сатку и Бакал обслуживают всего пять машин. Также они рассказали о сокращении отпусков и большой нагрузке – до 300 часов в месяц. Медработники заявили, что «просто хотят достойной оплаты труда».

В Минздраве прокомментировали произошедшее, сообщив, что официальных вопросов в министерство не поступало. «При этом выступающие в Сатке прячут свои лица под медицинскими масками, исписанными листами, отворачиваются спиной, а в недавно выложенном видео и вовсе неизвестный, сбивчиво читает текст на улице, не отрываясь от бумажки», – пояснили в Минздраве.

По информации министерства, данные о снижении зарплат работникам скорой помощи в Сатке не подтверждаются. Сотрудники осуществляют работу на хорошо оборудованных и укомплектованных местах, с комфортными комнатами отдыха, душевыми и кухнями. В Минздраве подчеркнули, что всегда готовы идти на контакт с работниками, «но с отрытыми лицами и в адекватной, законной плоскости».

https://dostup1.ru/medicine/V-Satke-rabotniki-skoroy-pomoschi-potrebovali-povysheniya-zarplat_122576.html