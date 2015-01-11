Новости Службы спасения

16 декабря 2019 в 20.50 по линии по 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от дежурного УВД с просьбой вскрыть дверь квартиры в доме по ул. Дзержинского: в квартире проживает мужчина, по словам родственников два дня не отвечает на звонки и стук в дверь. На место вызова выехала дежурная смена спасателей.

Спасатели в присутствии полиции слесарным инструментом вскрыли дверь квартиры, где обнаружили безжизненное тело мужчины (1979 г.р.). Труп передали представителям УВД.