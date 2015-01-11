Суд в Москве отменил решение ФАС по делу, из-за которого Дубровский ушел в отставку

Арбитражный суд Москвы отменил решение Федеральной антимонопольной службы России о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог в Челябинской области в отношении бывшего губернатора Бориса Дубровского, регионального министерства дорожного хозяйства и АО «Южуралмост».

Как сообщалось ранее, в марте 2019 года ФАС вынесла решение о картельном сговоре между Дубровским, региональным министерством транспорта и дорожного хозяйства и АО «Южуралмост». По данным ведомства, в результате антиконкурентного соглашения компания выиграла 10 аукционов по ремонту и строительству дорог на общую сумму почти 2,4 млрд рублей при снижении цены контракта не более чем на 1,5%. С 2015 по 2018 годы более 90% договоров в этой сфере было заключено с магнитогорской компанией, ставшей монополистом на рынке. При этом, по данным ФАС, «министерством настойчиво совершались все возможные действия для заключения контрактов именно с АО "Южуралмост"», а реализации соглашений способствовали «факты систематического неформального взаимодействия сотрудников министерства и АО"». ФАС передала материалы дела в следственный департамент министерства внутренних дел РФ и в Генеральную прокуратуру. После этого скандала Дубровский ушел в отставку. В июне он подал иск к ФАС с требованием признать решение незаконным.

В пресс-службе ФАС России сообщили, что решение Арбитражного суда Москвы будет обжаловано.

https://dostup1.ru/politics/Sud-v-Moskve-otmenil-reshenie-FAS-po-delu-iz-za-kotorogo-Dubrovskiy-ushel-v-otstavku_122682.html