ЧРО Фонд социального страховани: Южноуральцы, пострадавшие на производстве, получили легковые автомобили

11 декабря 2019 года 8 южноуральцев, пострадавших на производстве в результате несчастного случая, получили ключи от новых автомобилей Lada Granta. Все автомобили оборудованы ручным управлением нового образца для вождения лицами с нарушением функций правой, левой или обеих ног..

Автомобили выдаются получателю бесплатно каждые семь лет по заключению учреждения медико-социальной экспертизы о потребности гражданина в специализированном автотранспорте. В течение этого времени владелец автомобиля ежеквартально получает компенсацию на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы, а также имеет право один раз в течение срока эксплуатации автомобиля произвести капитальный ремонт.

Транспортные средства предоставляются государством в рамках реализации норм Федерального закона №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Всего за время работы Челябинским региональным отделением ФСС РФ приобретено и передано пострадавшим более 600 автомобилей (в среднем 32 автомобиля в год). И если в начале 2000 годов это был автомобиль «Ока», затем ВАЗ 2107, сегодня это - Lada Granta.

Общая стоимость специальных транспортных средств, врученных сегодня, составляет 3 651 000 рублей.

В 2019 году на приобретение специальных транспортных средств были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 16 миллионов рублей. 25 автомобилей уже обрели новых владельцев. До конца года планируется приобретение и вручение еще 2 автомобилей.

Группа по связям с общественностью ГУ-РО ФСС ЧО.

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