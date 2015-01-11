Вот это давка. Перепады давления лихорадят Челябинскую область

На территории Челябинской области фиксируют нестабильность атмосферного давления. В столице Южного Урала оно упало до 738 мм ртутного столба. Добавим, что норма составляет – 744мм.

По данным челябинского Гидрометцентра, атмосферное давление в декабре продолжит «скакать». Цифры могут варьироваться от 715 до 168 мм ртутного столба.

Такие резкие перепады провоцируют ухудшение самочувствия метеозависимых людей. Врачи отмечают, что в эти дни нужно быть внимательными к своему здоровью. В группу риска попадают те, кто имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и сердечно-сосудистой системой.

Рекомендуется ограничить физические нагрузки, больше отдыхать и высыпаться. Людям с хроническими заболеваниями лучше иметь при себе необходимые лекарства.

Отметим, 19-го декабря ртутный столбик опустится еще ниже: до 731 мм.

https://www.cheltv.ru/vot-eto-davka/