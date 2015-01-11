Озерчане стали лауреатами областного фестиваля «Сцена»

В Челябинске состоялось чествование лауреатов областного фестиваля «Сцена». Награды были вручены в том числе сотрудникам учреждений культуры Озерского городского округа:

директору театра драмы и комедии «Наш дом» Вячеславу Максимову, актеру театра драмы и комедии «Наш дом», Заслуженному артисту России Вохобжону Азимову, заведующей литературно-драматургической частью театра кукол «Золотой петушок» Наталье Сальниковой.

Церемония награждения прошла в рамках торжественного приема, посвященного подведению итогов Года театра в России. В этот день в историческом парке «Россия – моя история» собрались руководители и сотрудники театров, деятели культуры со всего региона.

Премия победителям конкурса профессиональных театров «Сцена» учреждена Законодательным Собранием в целях поддержки и дальнейшего развития театрального искусства в Челябинской области и вручается с 2005 года. Заслуженные артисты и руководители коллективов получили награды из рук спикера областного парламента Владимира Мякуша и его заместителя Марины Поддубной.

- Сегодня в этом зале присутствуют представители лучших театральных коллективов области. Уверен, что для каждого из вас Год театра был ознаменован важным событием – победой в конкурсе, яркой премьерой спектакля и даже долгожданным ремонтом, – обратился к гостям мероприятия Владимир Мякуш. – В свою очередь депутатский корпус всегда поддерживал людей искусства. Ежегодно вручаются премии работникам культуры и победителям конкурса «Сцена». Областной парламент активно работает с Союзом театральных деятелей и на протяжении нескольких лет поддерживает фестиваль индивидуальных актерских работ имени Владимира Ивановича Милосердова.

Премия «Сцена» традиционно присуждается за работы, сохраняющие и развивающие традиции русского театра во всех жанрах театрального искусства: опера, балет, драма, современный танец, кукольный театр, оперетта.

Церемонию, посвященную подведению итогов Года театра в России, посетил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

- Это год во всей нашей стране и в области был объявлен Годом театра. Мне кажется, этот год был по-настоящему успешным и во многом прорывным. 15 театральных фестивалей, а если добавить разного рода сценические проекты, другие мероприятия – их было больше 50, они проходили по всей области. 83 примеры, сотни тысяч человек посмотрели спектакли. Это успех! Помимо творческих успехов, нужно отметить значительный вклад в развитие базы. Мы много уделили этому времени и внимания – все наши государственные театры получили поддержку, в них идет, либо уже завершен ремонт. Речь идет и о государственном академическом драматическом театре, и о государственном академическом театре оперы и балета, Камерном театре. Мы вместе с федеральным центром уделили должное внимание театрам, где чаще всего спектакли смотрят и дети. Театра кукол, молодежный театра тоже получили соответствующую поддержку по линии нацпроекта. Не обошли стороной и муниципальные театры.

Самое важное в театре – это зрители. Благодарю вас, всех тех, кто активно работает и дарит нам-зрителям невероятные эмоции. Впереди много планов. Обещаю регулярную, постоянную поддержку и внимание всем нашим театрам.

В мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» с 26 ноября проходит выставка «Аплодисменты! Занавес». В ней собраны все самые яркие моменты уходящего Года театра. Посетители могли узнать об истории театров Челябинской области в двух информационных пространствах парка: в мультимедийной экспозиции и в холле третьего этажа, где развернулась выставка костюмов, реквизита и элементов декораций наиболее знаменитых спектаклей.

Сохранение и преумножение театральных традиций региона, расширение творческой географии, популяризация театрального искусства и достижений, доступность шедевров театрального искусства для всех жителей Южного Урала – вот основные задачи, стоявшие перед учреждениями культуры в Год театра.

В 2019 году государственными и муниципальными театрами Челябинской области созданы 83 новые постановки, состоялось около 600 показов только премьерных спектаклей, на которые пришли более 150 тысяч зрителей. В этом году в области были проведены 15 крупных театральных фестивалей международного, всероссийского и регионального значения, почти 120 спектаклей было представлено в разных городах области и за ее пределами. Выросло количество постановок и улучшилось качество спектаклей, о чем говорит участие театральных коллективов в международных и всероссийских фестивалях. В частности, Озерский театр кукол «Золотой петушок» побывал на театральных фестивалях в Сыктывкаре, Златоусте, Томске, Северске.

Источники: https://zs74.ru, https://gubernator74.ru.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41429/