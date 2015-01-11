Самолет не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем

Из аэропорта Челябинска в 8.00 не смог вылететь в Москву самолет «Аэрофлота» – у Sukhoi Superjet 100 возникли проблемы с двигателем.

В аэропорту ждут прилета техников «Аэрофлорта». На борту самолета находились 79 пассажиров. По предварительным данным, основная часть пассажиров отправится в Москву в 21.20, либо их доставят в столицу трансфертом.

Напомним, 9 декабря в аэропорту Шереметьево совершил посадку Sukhoi Superjet с неисправным бортовым оборудованием – он выполнял рейс из Челябинска в Москву.

https://dostup1.ru/accident/Samolet-ne-smog-vyletet-iz-Chelyabinska-iz-za-problem-s-dvigatelem_122762.html