Озерский детский дом отметил день рождения

Озерский "Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" отметил свое 25-летие. По этому торжественному случаю в ДК «Маяк» собрались сотрудники и воспитанники учреждения нескольких поколений.

Поздравить именинников пришли представители органов местного самоуправления Озерского городского округа и социальные партнеры.

С приветственным словом к собравшимся обратились: заместитель главы округа Олег Ланге и заместитель председателя Собрания депутатов Олег Костиков. Они отметили ряд сотрудников Центра Благодарственными письмами и Почетными грамотами от Министерства социальных отношений Челябинской области, администрации и Собрания депутатов Озерского городского округа. Официальные лица также вручили Центру подарки и пожелали его большой дружной семье – здоровья и благополучия, а каждому лично - успешного будущего.

Подчеркнув, что в социальном учреждении есть все необходимое – и прекрасные бытовые условия, и душевная обстановка – начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова передала директору учреждения Приветственный адрес от Министерства социальных отношений Челябинской области и отметила, что озерский Центр является одним из лучших в регионе.

Добрые слова и сюрпризы преподнесли коллективу Центра гости – его давние и хорошие друзья: сотрудники УВД, дивизии, МУП «КШП» и члены общественной организации «Помоги себе сам».

В ходе торжества на большом экране был показан документальный фильм о Центре: его воспитанниках и сотрудниках, работавших здесь в течение 25 лет. Директор Галина Тихомирова рассказала о том, как происходило становление социального учреждения. Она, как и ее коллеги, считает себя самой «богатой» мамой и бабушкой по числу детей, выпущенных в большую жизнь, и внуков, родившихся у выпускников Центра. Оперившиеся «птенцы» детского дома, выходя к микрофону, по очереди признавались в любви к тем, кто подарил им веру в себя и «поставил на крыло».

В малом зале дворца культуры «Маяк» царила по-настоящему домашняя, теплая и уютная, атмосфера. Она получилась благодаря усилиям самих именинников (маленькие воспитанники подготовили концертные номера) и поддержке Культурно-досугового центра.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41448/