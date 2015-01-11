Евгений Щербаков: «Мы должны помнить подвиги фронтовиков!»

На минувшей неделе глава округа поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда Николая Марковича Пономарева и вручил ему телеграммы от губернатора Челябинской области и Президента России.

Николай Маркович награжден орденом Отечественной войны 2 степени и медалями: «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За боевые заслуги» (дважды) и другие.

Он родился в с. Багаряк Челябинской области, в возрасте 18 лет был призван в армию. Шел 1942 год. Служба началась в 17-м стрелковом батальоне в Челябинске. Затем был 53-ий запасной полк связи в Свердловске, а в 1943 - Москва, 159-й зенитный артиллерийский полк. В составе этого полка Николай Маркович дошел до Праги. Воевал на 2-м Украинском фронте, участвовал в боях за Будапешт, освобождал Прагу.

Демобилизовался Николай Маркович в 1947 году, через 13 лет приехал в Челябинск-40, сегодняшний Озерск. Работал в пожарной части, затем, до самого выхода на пенсию - водителем в УАТ «ЮУС».

Познакомившись с Николаем Марковичем Пономаревым и узнав факты его героической военной биографии, Евгений Щербаков отметил, что энергии, выдержке, силе духа и жизнерадостности фронтовика можно только позавидовать:

- Николай Маркович был участником больших исторических событий, общаться с такими людьми для меня почетно, встречи всегда проходят трогательно. Мы должны помнить подвиги ветеранов войны и относиться к старшему поколению бережно и с глубоким уважением.

Евгений Щербаков пожелал Николаю Марковичу крепкого здоровья, а в ответ получил приглашение на 100-летний юбилей.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41449/