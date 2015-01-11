Резкие перепады. Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области

Последняя неделя декабря начнется с солнечной и теплой погоды. Однако к выходным начнется резкое похолодание.

По словам синоптиков, в понедельник, 23 декабря, температура воздуха до полудня будет около -13 градусов, а после обеда начнет повышаться и к вечеру столбики термометров дойдут до -6 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью до 7 метров в секунду.

По предварительным данным осадков не предвидится, однако в некоторых районах возможен снегопад.

Вторник и среда будут самыми теплыми – около -3 градусов, и снежными. В пятницу похолодает до -13 градусов, а к концу недели снова вернется тепло.

https://www.cheltv.ru/rezkie-perepady/