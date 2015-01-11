До открытия ледовых городков остаются считанные дни

Подрядчики работают на всех четырёх площадках: в Озерске на пр. Карла Маркса, в посёлке Метлино – во дворе дома по ул. Мира,5, в Новогорном на площади перед ДК «Энергетик» и в посёлке Татыш у ДК им. Пушкина.

В этом году в каждом городке изо льда будет вырезана надпись с признанием любви к родному городу и посёлкам, это будет тема, которая объединит все праздничные площадки.

На пр. К. Маркса в районе городского пруда, где идёт обустройство главного в Озерске Новогоднего городка, установлена праздничная ель, горка с двумя спусками укреплена льдом, в эти дни будет идти её заливка, продолжается строительство лабиринта и других ледяных фигур.

– Конечно, ледовые городки – это главные праздные объекты, которые должны быть сданы вовремя. На этом городке рабочие трудятся с восьми утра и до девяти вечера. Вместе мы посмотрели горки, обязательно должен быть плавный переход с деревянной конструкции на лёд, без перепадов. Безопасными должны быть лабиринт и все фигуры, где будут играть дети. Я думаю, что строители все сделают вовремя, – прокомментировал проведение работ депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Лучников.

В городке на пр. К. Маркса изо льда также будут выполнены: чаша в виде черепахи, трон с изображением герба Озерска, композиция «Я люблю тебя Озерск», новогодняя консоль и символ года, а также будут сделаны снежинки и ёлочки, установлены световые фигуры.

В посёлке Новогорный к празднику будет украшена площадь перед ДК «Энергетик». Этот городок планируется сдать первым. В настоящее время здесь уже готовы ледовые конструкции: построена небольшая ледяная горка для детей, вырезаны фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также символ Нового года с цифрами 2020 и надпись: «Я люблю тебя Новогорный».

– На площадке работали несколько мастеров из Касли, Новогорного, Кыштыма и Озерска. Я думаю, что городок будет сдан вовремя. К ледяным фигурам добавится подсветка, будет нарядно и празднично, – пояснил директор подрядной организации Владимир Коныгин.

В посёлке Метлино по традиции ледовый городок будет расположен в районе жилого дома по ул. Мира,5. Здесь, как и в прежние годы, будут построены горки, лабиринт и чаша. Однако в этом году лабиринт станет больше и интереснее за счет функциональных фигур, где смогут играть дети.

– Ледовый городок в зимнее время становится центром для праздничных мероприятий и отдыха, как для детей, так и для взрослых. Очень радует, что в этом году договор заключен с местными предпринимателями, которые уже завезли весь лёд и его значительно больше, чем в прошлом году, – рассказывает депутат Собрания депутатов Ольга Хакимова. – Подрядчик подошел к делу ответственно, рабочие делают городок для своих детей и своего родного поселка, поэтому очень стараются.

Для жителей округа творческие коллективы культурно-досугового центра и парка культуры и отдыха готовят игровые и развлекательные программы. Они будут проводиться как в преддверии Нового года, так и в течение праздничных каникул.

В Озерске на пр. Карла Маркса открытие городка запланировано на 29 декабря, 12:00, в посёлке Татыш – 30 декабря, 12:00 часов, в посёлке Новогорный – 27 декабря, 13:00 часов, в посёлке Метлино – 28 декабря, 13:00 часов.

На пр. Карла Маркса 1 января, в 02:00 часа жителей города ждёт традиционная новогодняя праздничная программа, 7 января, в 12:00 часов – рождественская программа для детей и взрослых. Развлекательно-игровая программа пройдёт также и в день закрытия городка.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41469/