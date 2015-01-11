Уборочная техника в городе работает в круглосуточном режиме

В объезде принял участие представитель подрядчика (ИП Вострякова), начальник участка очистки дорог Халил Нагуманов:

– В связи со снегопадом уборочная техника работает круглосуточно, включая выходные дни. На линию выходят три бригады: тракторная бригада, бригада комбинированных дорожных машин и дорожные рабочие. На данный момент работают две комбинированные уборочные машины – это «ЗИЛ» и «Урал». К сожалению, из строя вышли автогрейдер и машина «Урал» с нижним ножом. Поэтому сложно бороться с уплотнённым снегом и колейностью на проезжей части.

Сегодня подрядчик работал на ул. Свердлова, ул. Строительной, в ближайшее время планирует приступить к уборке ул. Уральской. Завтра представитель подрядной организации пообещал вывести на уборку старой части города автогрейдер, при помощи которого должна быть проведена уборка, в первую очередь, площади им. Броховича, ул. Блюхера, ул. Колыванова и участка дороги от площади им. Ленина до начала проспекта, также должны быть убраны участок проспекта от ул. Кыштымской до площади Ленина и ул. Челябинская.

Напомним, что до 31 декабря 2019 года очисткой проезжей части и тротуаров в округе занимаются ООО «Снегорье-Авто» (ДОК, посёлок Метлино) и ИП Вострякова (старый город и загородные дороги), в поселке Новогорный – ММУП ЖКХ Новогорный. В ежедневном режиме специалистами управления капитального строительства и благоустройства совместно с представителями подрядных организаций проводятся объезды улично-дорожной сети.

– На сегодняшний день можно отметить, что ООО «Снегорье-Авто» со сложной ситуацией на дорогах справился. Основные улицы: Кыштымская, Дзержинского, К.Маркса, Октябрьская, Индустриальная, Гайдара была приведены в порядок своевременно. Убранный снег частично уже вывозится, – пояснила начальник УКСиБ Надежда Белякова. – Но в старой части города подрядчик с последствиями обильного снегопада не справился.

Патрульная очистка была произведена вовремя, но уплотнённый снег и колейность сильно осложняют ситуацию на дорогах.

Надежда Белякова подчеркнула, что ежедневно проводятся проверки, составляются акты по исполнению муниципального контракта, подрядчику уже выданы обязательные предписания, которые он не исполнил. К подрядчику будут применены штрафные санкции.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41477/