Частичное солнечное затмение можно наблюдать утром 26 декабря

Частичное солнечное затмение можно будет наблюдать утром в четверг, 26 декабря, если будет ясная погода.

Как сообщает Московский планетарий, максимальная фаза кольцеобразного затмения Солнца начнется в 8.17 (время московское) и продлится 3 минуты 40 секунд. Она будет видна в Малаккском проливе, отделяющем остров Суматра от Малазийского полуострова, чуть западнее Сингапура. Кольцеобразное затмение будет видно в Сингапуре, Саудовской Аравии, южной Индии и части Индонезии. Частные фазы затмения, при условии ясной погоды будут видны на крайнем востоке Африки, в Азии (кроме севера), на северо-западе Австралии, в северной части акватории Индийского океана.

«Небольшие частные фазы можно будет увидеть и в России, на крайнем юго-востоке Европейской части на восходе Солнца и юге Сибири, где в это время будет середина короткого зимнего дня. На Дальнем Востоке затмение произойдет уже на заходе Солнца», – говорится в сообщении.

Наибольшая фаза затмения, видимая на территории России, будет видна на восходе Солнца, на юге Дагестана.

Кольцеобразное затмение закончится на Земле в 10.01 мск в центральной зоне Тихого океана на заходе Солнца. Продолжительность кольцеобразной фазы уменьшится там до 3 минут 5 секунд.

В Челябинске 26 декабря восход Солнца начнется в 9.20, в это время можно попытаться увидеть затмение. Завтра синоптики обещают переменную область, без существенных осадков.

https://dostup1.ru/society/Chastichnoe-solnechnoe-zatmenie-mozhno-budet-nablyudat-utrom-26-dekabrya_122909.html