Озерские полицейские подвели итоги операции «Район»

20 декабря на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки, сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители Администрации и собрания депутатов Озерского городского округа, народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудниками полиции задержано 4 лица по подозрению в совершении преступлений, в том числе из ранее совершенных – 2 лица, выявлено 1 лицо находящихся в розыске.

Выявлено 95 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 35, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 25, за иные правонарушения – 35.

Совместно с судебными приставами полицейские посетили 22 квартиры возможного проживания лиц, имеющих задолженность от 10 до 30 тыс. и более, вручили 10 уведомлений о возбуждении исполнительного производства, выписали 2 требования по оплате имеющейся задолженности, оставили 1 извещение о явке в ОГОСП.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 16 мест концентрации правонарушителей. Всего за операцию было проверено 135 лиц подучетной категории, из них 25 лиц, состоящих под административным надзором, 52 лица, состоящее на профилактических учетах.

Полицейские совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Озерского городского округа посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с целью проверки условий их проживания. Всего были посещены 26 подучетных подростков и 24 родителя, отрицательно влияющих на детей.

Выявлено 6 фактов неисполнения обязанностей по воспитанию детей, 1 факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетним и 1 факт нахождения несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейскими совместно с сотрудниками ФПС № 1 МЧС России, проверено 10 мест реализации пиротехнических изделий. Правонарушений не выявлено.

Также проверено 2 владельца огнестрельного оружия. Проведено 4 обыска, 2 результативных.

Изъято 40 бутылок водки (объемом 0,5л каждая) на сумму 8000руб.

Подобные мероприятия полиция проводит на постоянной основе.