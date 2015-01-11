Челябинский «Трактор» впервые в сезоне оформил серию из трех побед

Челябинский «Трактор» на выезде одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

В составе гостей шайбы забросили Лукаш Седлак (06:33), Руслан Карлин (47:43) и Вячеслав Основин (58:59), у проигравших отличился Вилле Покка (29:26).+

Отметим, что челябинский клуб впервые в сезоне оформил серию из трех побед.

Подопечные Владимира Юрзинова-младшего 27 декабря проведут встречу с московским «Спартаком».

В настоящее время «Трактор» остается на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции – после 42 игр команда набрала 35 очков.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskiy-Traktor-vpervye-v-sezone-oformil-seriyu-iz-treh-pobed_122920.html