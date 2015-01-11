С нового года россиянам поднимут тарифы на ЖКХ

В России с начала следующего года ожидается рост тарифов на услуги ЖКХ. Платежи подпрыгнут в среднем на 4% из-за инфляции.

Больше этого порога, который был установлен правительством, субъекты федерации поднять тарифы не могут, пишут сегодня, 26 декабря, “Известия” со ссылкой на разъяснения антимонопольной службы.

ФАС уточняет, что впредь тарифы будут повышаться только один раз в год. В этом же году было два этапа индексации из-за роста НДС на 2%.

Каждый регион самостоятельно устанавливает планку. Самый низкий индекс в Ненецком автономном округе - 2,4%, а самый высокий - в Чечене (6%). В Москве, например, выше, чем в Санкт-Петербурге - 5% против 3,8%.

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что у регионов разнятся такие показатели из-за нужд, которые испытывают субъекты. Например, это может быть ветхая коммунальная инфраструктура, требующая ремонта. Более того, эксперты полагают, что регионам необходимо отдать на откуп самостоятельно определять индекс, так как усредненный показатель для всей страны не всегда позволяет решать такие трудности.

https://uralpress.ru/news/federaciya/s-novogo-goda-rossiyanam-podnimut-tarify-na-zhkh