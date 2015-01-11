Общественники сообщили о подземных пожарах на Курочкино

Жители поселка Старокамышинск (Копейск, Челябинская область) пожаловались общественникам на дым у берегов озера Курочкино – активисты, приехав на место, с помощью тепловизора обнаружили эндогенные пожары в старых шахтах.

«Под землей горит угольная пыль, которая скопилась за десятилетия работы копейских шахт. Кроме того, в воздух поднимается угарный газ, а внутри почвенных пластов из-за медленного горения образуются пустоты, подземные полости, образующие страшные ловушки для автомобилей и пешеходов. В Старокамышинске люди задыхаются от едкого дыма, дети предпочитают не гулять на улице», – сообщили в общественной организации.

По мнению активистов, работы по ликвидации эндогенных пожаров в Копейске были выполнены с нарушениями, а выделенные средства израсходованы неэффективно. Данные, зафиксированные передвижной лабораторией и тепловизором, общественники планируют передать в надзорные органы.

Напомним, что неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности действуют в Челябинске до вечера 27 декабря.

https://dostup1.ru/society/Obschestvenniki-soobschili-o-podzemnyh-pozharah-na-Kurochkino_122964.html