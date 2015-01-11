Рождественские елки губернатора пройдут с 7 по 14 января по всей области

В рождество, 7 января, в Челябинской области стартуют рождественские елки губернатора. Новогодние представления посетят дети из 43 муниципальных образований региона.

На елки получат приглашения и победители регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка». Их работы также войдут в буклет-альманах «Рождественская сказка». В конкурсе принимали участие школьники в возрасте от 7 до 17 лет, они представляли свои работы о Рождестве Христове в двух направлениях – «Литературные произведения» и «Рисунок».

Дети смогут поучаствовать в интерактивных мероприятиях: сфотографироваться на память у 3D-фотозоны, посмотреть шоу мыльных пузырей, изготовить своими руками на мастер-классах звезды и ангелочков. Поделки можно будет забрать с собой на память или подарить близкому человеку. Традиционно будет работать «Рождественская почта» — там можно подписать и отправить открытку. Атмосферу сказки и праздника дополнит звучание традиционных рождественских гимнов и песен в исполнении хоровых коллективов.

Приглашенные на праздник 7 января увидят спектакль «Русалочка» в исполнении артистов театра оперы и балета имени М.И. Глинки Челябинска. В Магнитогорском ДК «Металлург» 8 января пройдет спектакль «Денискины рассказы». В Златоусте театр «Омнибус» 10 января покажет спектакль «Счастливый билет». Спектакль под названием «Путеводная звезда» представят актеры НХТ в Троицке, Южноуральске, Сатке, Верхнем Уфалее, Кыштыме, Усть-Катаве и Карталах с 8 по 14 января. Перед каждым спектаклем дети увидят небольшое рождественское представление, повествующее об истории рождения Христа. Его подготовили профессиональные актеры Нового художественного театра.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/rozhdestvenskie-elki-gubernatora-proydut-s-7-po-14-yanvarya-po-vsey-oblasti