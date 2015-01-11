В выходные в Челябинской области небольшой снег

В предстоящие выходные, 28 и 29 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в субботу днем синоптики обещают минус 3-8 градусов, в воскресенье – минус 10-14 градусов. Ночью – минус 8-13 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба. В воскресенье оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба.

По народному календарю 28 декабря Трифонов день.

Как правило, на Трифона был сильный мороз. «Студено так, что птицы на лету замерзают», — говорили по этому поводу. Погода этого дня предсказывала, каким будет март.

Именины в этот день: Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.

В воскресенье, 29 декабря, по народному календарю Агей Инесей.

На Руси на Агея (Аггея) Инесея внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки. Такое случалось нередко. «Агей-пророк сеет иней на порог», — говорили люди в этот день. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения.

Крестьяне смотрели также, как лежит снег у заборов. Если сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что лето будет неурожайным. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.

Именины в этот день: Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.

https://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/v-vyhodnye-v-chelyabinskoy-oblasti-nebolshoy-sneg-1