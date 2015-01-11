В Челябинской области 101 влюбленная пара решила пожениться в Новый год

В Челябинской области 101 влюбленная пара решила сыграть свадьбу 31-го декабря. То, что рождение новых семей произойдет в канун Нового Года, - без сомнения, символическое событие.

Не обошлось и без южноуральцев, пожелавших связать себя брачными узами и в новогодние праздники. Третьего января решили пожениться девять пар, шестого января, накануне Рождества, - три.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, в декабре уходящего года законным браком сочетались тысяча 328 пар. За весь 2019-й год (с первого января по 25-е декабря включительно) - 22 тысячи 271 пара.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-101-vlyublennaya-para-reshila-pozhenitsya-v-novyy-god