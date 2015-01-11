Приглашаем принять участие в новогоднем «Забеге обещаний»!

Какое желание вы загадаете в Новогоднюю ночь?

Какие цели и планы ставите на следующий год?

А хотите убедиться, что эти цели действительно вами горячо желанны?

Отправляйтесь на «Забег обещаний» вместе с Центром развития общей физической подготовки «Гагарин»!

Забег обещаний — это бесплатный забег для всех! Дать обещание. Исполнить его. Изменить свою жизнь.

Ежегодно 1-го января тысячи людей собираются по всему миру под флагом «I Love Running», чтобы пробежать с личными обещаниями на номере.

Как сообщают организаторы, особая магия заключена даже в дистанции — 2020 метров. Чувствуете? Пробежать эту дистанцию под силу каждому. Даже тем, кто никогда не бегал раньше. А если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1-го января, то его не остановить на пути к целям весь год.

Итак, чтобы принять участие в акции, необходимо:

Зарегистрироваться на забег (https://vk.com/gagarin_ozersk).

На старте получить номерок участника, на котором вы напишите свое обещание на ближайший год.

Пробежать дистанцию 2020 м. Кто не хочет ограничиваться этим отрезком, может пробежать дополнительно и более длинную дистанцию.

Один из атрибутов забега - это шапочка Деда Мороза, поэтому не забываем подготовить амуницию.

Место встречи: ЦРОФП Гагарин, ул.Строительная 12, 2 этаж! Время встречи: 11:30.

Между тем, 1-го января 2019-го года в озёрском забеге приняло участие более 20 человек!

Сколько озерчан захотят встретить новый, 2020-й год, здОрово и здоровО – узнаем уже через пару дней!

Вашему вниманию фотографии того, как «Забег обещаний» выглядел 1-го января 2019-го года!

Александра Лебедева