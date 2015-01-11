Южный Урал занял 35-е место в рейтинге регионов-любителей шампанского

Челябинская область заняла 35-е место в списке регионов по популярности шампанского в новогодние праздники – южноуральцы выпивают за праздничным столом в среднем по два бокала этого напитка.

По данным РИА Рейтинг, в России за год продается около 215 млн бутылок шампанского, а в новогодние праздники потребляется 24% всего игристого за год.

В среднем по стране за зимние праздники люди выпивают примерно по два бокала шампанского. Лидером по потреблению стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала. Второе и третье места заняли Мурманская область и Камчатский край - 3,8 и 3,7 бокала соответственно.

В Ингушетии и Чечне потребление шампанского почти нулевое. В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии продажи шампанского выше (0,23, 0,46 и 0,5 соответственно), но все равно ощутимо ниже среднероссийских значений.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnyy-Ural-zanyal-35-e-mesto-v-reytinge-regionov-lyubiteley-shampanskogo_123015.html