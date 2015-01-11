Сводка аварийности в период с 1 по 8 января 2020 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 1 по 8 января 2020 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 8 дорожно – транспортных происшествий, в одном из них есть пострадавший.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 199 нарушений Правил дорожного движения.

Из них: 9 водителей управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

5 водителей управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

18 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, трое из них дети;

9 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

14 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

На рассмотрение в суд направлено 15 материалов.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск