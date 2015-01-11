Озерский ансамбль «Сорока» стал лауреатом «Национальной премии по народному и фольклорному танцам»

Ежегодный проект «Национальная премия по народному и фольклорному танцам» состоялся в Рождественские каникулы, в новом 2020 году, в Санкт-Петербурге.

В сложной борьбе среди танцевальных коллективов, ансамбль танца «Сорока», под руководством Бориса Меркулова, был удостоен звания «Лауреат». Интерес зрителей к этому мероприятию очень высокий, так как на конкурс приехали участники из разных уголков России. В этом году в конкурсе приняли участие подростковые и взрослые коллективы из Санкт-Петербурга, Белгорода, Саранска, Оренбурга, Кемерово, Зеленогорска, Саранска и Сыктывкара (республика Коми).

Яркие впечатления от поездки, от праздничного Санкт-Петербурга и рождественской сказки надолго останутся в сердцах всех участников.