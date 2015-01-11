Магнитогорск примет 2-й этап Кубка Анны Богалий SKIMIR

С 15 по 19 января Магнитогорск примет второй этап Кубка Анны Богалий SKIMIR – Всероссийские открытые соревнования среди юных биатлонистов 2003-2010 годов рождения пройдут в Центре биатлона курорта «Абзаково» при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

В среду, 15 января, состоятся индивидуальная гонка, торжественное открытие состязаний, а также гонка (фестивальные старты). На 16 января запланирована индивидуальная гонка, а на 17 и 18 – суперспринт (в пятницу также пройдут фестивальные старты). 19 января – эстафеты «Супермикст», награждение по итогам эстафет и церемония закрытия этапа.

Участники, занявшие первое-третье места, будут награждены памятным призом, медалью и грамотой, четвертое-шестое – памятным призом и грамотой. Памятные призы получат наставники спортсменов-победителей. Команды, занявшие первые три места, награждаются медалями, грамотами и памятными призами.

Всего в сезоне 2019-2020 в рамках Кубка Анны Богалий - SKIMIR пройдут пять этапов. Первый состоялся в декабре в Мурманске, магнитогорский этап станет вторым, третий этап запланирован в Южно-Сахалинске, финальный – в Новосибирске. Кроме того, в зачет Кубка шли прошлогодние осенние старты «Приз Дмитрия Малышко» в биатлонном комплексе СК «Малахит» в деревне Липово (Ленинградская область, Сосновый бор).

Кубок Анны Богалий - SKIMIR проходит по инициативе известной российской биатлонистки, двукратной олимпийской чемпионки в эстафете (2006, 2010) Анны Богалий. Она завершила свою спортивную карьеру в 2012 году. В биатлонном центре «Абзаково» знаменитая спортсменка была много раз, впервые – в 2000 году, в начале своей карьеры. Тогда Анна Богалий победила в женской гонке на Кубок Александра Тихонова, легендарного советского биатлониста, четырехкратного олимпийского чемпиона.

https://dostup1.ru/society/Magnitogorsk-primet-2-y-etap-Kubka-Anny-Bogaliy-SKIMIR_123186.html